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中石油原董事長王宜林被逮捕 涉受賄罪 (16:37)

最高檢察院今（28日）披露，中國石油天然氣集團有限公司原黨組書記、董事長王宜林涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高檢察院依法以涉嫌受賄罪對王宜林作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

公開資料顯示，王宜林生於1956年9月，江蘇贛榆人。王常年在石油系統工作，2011年4月出任中國海洋石油總公司董事長、黨組書記，2015年5月任中石油集團董事長、黨組書記。2020年1月，王宜林卸任，離開中石油，同年12月他被聘為中國長江三峽集團有限公司外部董事，2021年5月他又獲聘為中國核工業集團有限公司外部董事。2024年2月，王宜林被查，7月被開除黨籍。

據中央紀委國家監委網站消息，經查，王宜林喪失理想信念，背棄初心使命，長期結交政治騙子並被其利用，對抗組織審查；罔顧中央八項規定精神，多次接受私營企業主安排的旅遊，違規收受禮金；違背組織原則，在組織談話函詢時不如實說明問題，在職工錄用工作中為他人謀取利益；廉潔底線失守，縱容、默許親屬利用其職權和職務影響謀取私利；不重視家風建設，對配偶失管失教；將公權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在職務調整、項目承攬、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物等。

（綜合報道）

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