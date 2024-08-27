短片：直擊《悟空》重慶大足石刻取景地  看清千手觀音有幾隻手 (19:50)

大足石刻集釋道儒「三教」為一體，充分體現了佛教在中國本土化、世俗化的進程。在此地可賞到代表中國唐、宋時期的石刻造像藝術。由於地處內地山區，過去交通不便，甚至要坐船才能仰頭觀賞摩崖造像，大足石刻幸免了歷代戰爭的浩劫和人為（如文化大革命）破壞。

寶頂山摩崖（石窟）石刻距大足縣城15公里，造像始於南宋淳熙六年至淳祐九年（1179—1249年），造像數以萬計，以大佛灣和小佛灣規模最大。

大佛灣為幽深的馬蹄形山灣，這裏既有大型群雕，還有著名的圓覺洞。圓覺洞為整石開鑿，闢有天窗採光；洞正壁刻佛像三尊，主佛前有跪菩薩一尊，天窗光如聚光燈照在跪菩薩身上。左右壁為十二圓覺菩薩，衣服、肌肉質感真實，似薄紗衣裙流暢自如，是大佛灣雕刻的精華。

巨型雕有30多幅，著名的有：六道輪回、廣大寶樓閣、華嚴三聖像、千手觀音像、釋迦涅槃聖跡圖、九龍浴太子、孔崔明石經變、毗盧道場等，以佛經故事為主要題材，造像旁還刻有經文、頌詞等文字說明，宛如連環圖畫，不同於中國其他石窟。

遊戲《悟空》取景之一的千手觀音造像是廣為人知的國寶級文物，在面積88平方米的岩石上，以主尊觀音造像為中心，呈輻射狀在岩面上雕鑿千隻手，手中大多執法器，手心各有一眼，以表現觀世音菩薩的法力無邊，智慧無窮。

端坐寶頂山800多年的千手觀音，是否真的有1000隻手？清代一名負責為千手觀音貼金箔的和尚工匠，因為需要計算材料耗損，他每次貼完一隻手的金箔，就朝桶裏扔一支竹籤，完工後，清點竹籤共有1007支。

不過，2009年文物專家將千手觀音的影像輸入電腦，應用考古學方法，把平面分成88個探方，反覆梳理每一塊，最後數出830隻佛手。

拍攝：許書凎

文字資料來源：央視、新華社