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公安部：用戶不用網號、網證也可上網 (16:08)

公安部治安管理局局長仇保利今（27日）在北京表示，國家推行網絡身分認證服務以後，用戶多了一種更安全、方便的選擇，用戶不使用網號、網證也可以正常上網。

  　　

今天，國務院新聞辦公室舉行「推動高質量發展」系列主題新聞發布會。中新社報道，有記者在會上就國家網絡身分認證的相關問題提問。仇保利回應指出，7月26日，公安部、國家互聯網信息辦公室聯合就《國家網絡身分認證公共服務管理辦法（徵求意見稿）》向社會公開徵求意見，受到廣泛關注，截至8月25日，公開徵求意見已結束，目前正在認真梳理各方面意見，充分吸收意見建議。

  　　

仇保利強調，國家推行網絡身分認證服務以後，用戶多了一種更安全、方便的選擇，原有的網絡身分認證方式仍可繼續使用，用戶不使用網號、網證也可以正常上網。

  　　

根據徵求意見稿起草說明，網號是由字母和數字組成、不含明文身分信息的網絡身分符號；網證是承載網號及自然人非明文身分信息的網絡身分認證憑證。徵求意見稿規定，持有有效法定身分證件的自然人，可自願向公共服務平台申領網號、網證；鼓勵有關主管部門、重點行業按照自願原則推廣應用網號、網證；鼓勵互聯網平台按照自願原則接入公共服務。

此前，徵求意見階段，前述《辦法》廣受非議。清華大學法學院教授勞東燕撰文稱，內地擬推行統一的網號與網證制度，這樣的舉措將帶來極大的社會風險，並且作為部門規章，明顯缺乏上位法依據。與2023年9月出台的《治安管理處罰法（修訂草案》相比，帶來的社會風險有過之而無不及。勞東燕認為，網號制度就相當於給每個人的上網行為安裝一個監視器。

（綜合報道）

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