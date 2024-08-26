民調：六成台人不認兩岸是命運共同體  七成反對統一 (16:15)

當民調問及「有人說，台灣人與大陸人都是炎黃子孫，所以大陸14億人的苦難也是我們的苦難，請問您贊不贊成？」結果發現：4.7%非常贊成，17.3%還算贊成，32%不太贊成，35.1%一點也不贊成，8.5%沒意見，2.4%不知道、拒答；顯示台灣人「兩岸命運共同體意識」相當稀薄。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，如今已有超過三分之二的台灣人對「大陸同胞」沒有血濃於水、同甘共苦、休戚與共的感覺。

民調另外問及，「有人說，不管台灣與大陸的生活方式有多大差異，我們都要耐心的加以克服，完成祖國統一的神聖任務」，請問您贊不贊成？」結果發現：3.6%非常贊成，9.7%還算贊成，26.5%不太贊成，50%一點也不贊成，7.5%沒意 見，2.6%不知道、拒答。

結果顯示，台灣主流民意拒斥「完成祖國統一的神聖任務」，只剩1成3呼應這樣的主張；過去6年間，台灣人對「祖國統一」或「兩岸終極統一」的態度出現巨大改變。贊成統一者下挫12.3 個百分點，反對者上揚12.5個百分點，這被解讀是統派的重大挫敗，也是台灣本土派的重大突破。

（聯合報）