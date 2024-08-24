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火箭軍公布191條採購失信名單  三大學校長被點名 (02:14)

中央軍委後勤保障部的軍隊採購網近期公告顯示，8月以來已公布由火箭軍後勤部採購供應局處理的191條將供應商納入軍隊採購失信名單的公告信息，當中包括具體違規情形都是「串通投標」的西安交通大學、西南交通大學，以及「圍標串標」的西安工業大學，三校的處罰都是從8月16日起，3年內禁止參加火箭軍採購活動。

公告的西安交通大學法人一欄是王樹國，不過他在2024年3月已由西安交通大學校長，調任福州市福耀高等研究院院長、福耀科技大學（暫名）校長。福耀科技大學（暫名）由福耀集團董事局主席曹德旺發起，並由其創辦的河仁慈善基金會首期捐資100億元人民幣創辦的民辦大學。

西南交通大學法人一欄是楊丹，他於2023年11月卸任西南交通大學校長，目前是四川省政協副主席、九三學社四川省委會主委。

而作為內地知名軍工院校的西安工業大學，法人一欄是現年46歲的校長姚堯，他去年9月才升任西安工業大學校長，試用期一年。

被公告的名單除了高校，還包括商貿、電子科技、餐飲、體育設施、物業、機械、建設工程等領域企業。有關供應商因存在提供虛假投標材料、圍標串標、拒不簽訂採購合同等違規情形，而受到在不同期限內禁止參加軍隊相關採購活動的處罰。（綜合報道）

 

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