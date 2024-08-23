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習近平與施紀賢通電話  共識中英保持各層級交往 (19:01)

【19:01更新】中國國家主席習近平8月23日應約與英國首相施紀賢 (Keir Starmer，中國內地譯斯塔默）通電話。習近平說，中方願同英方在相互尊重基礎上開展平等對話，增進了解互信，加強發展戰略對接，拓展金融、綠色經濟、人工智能等領域合作，深化人文交流，讓互利共贏成為中英關係的主基調。

習近平祝賀施紀賢就任英國首相。習近平指出，當前，國際形勢變亂交織，中英同為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，應該以長遠和戰略眼光看待兩國關係，秉持伙伴定位，加強對話合作，以穩定互惠的中英關係造福兩國和世界；中國致力於以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興，堅持走和平發展道路，希望英方客觀理性看待中國。

施紀賢表示發展更加緊密的英中合作關係符合雙方長遠利益，兩國加強經貿、金融、教育、清潔能源、醫藥衛生等領域合作；英方希望同中國加強各層級、各領域接觸對話，推動兩國務實合作和機制性交流取得積極成果，本着相互尊重的精神發展長期、穩定、具有戰略意義的英中關係；施紀賢重申，英方長期堅持一個中國政策立場沒有改變。

習近平指出，中方高度重視英方關於加強接觸對話的願望，願同英方保持各層級交往，推動中英關係行穩致遠。（新華社）

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