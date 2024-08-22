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談鄧小平理論  習近平：既堅持正確主張 亦根據變化解決現實問題 (18:55)

中共中央8月22日在北京人民大會堂舉行座談會，紀念鄧小平誕辰120周年。中共中央總書記習近平發表講話強調，新時代新征程，必須繼續深入學習運用鄧小平理論，完整、準確理解它的科學內涵、核心要義，既堅持鄧小平基於社會主義規律性認識提出的重大結論、基本觀點、正確主張，又善於根據不斷變化的情況，正確把握理論的精髓和實質，用以解決現實問題，做到堅持真理不動搖、指導實踐不偏離。

習近平表示，鄧小平是「全黨全軍全國各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，黨的第二代中央領導集體的核心，中國社會主義改革開放和現代化建設的總設計師，中國特色社會主義道路的開創者，鄧小平理論的主要創立者，為世界和平和發展作出重大貢獻的偉大國際主義者」。他對黨、對人民、對國家、對民族、對世界作出了突出貢獻，功勛彪炳史冊、永勵後人。

習近平說，「文化大革命」結束後，鄧小平作為黨的第二代中央領導集體的核心，帶領黨和人民實現了偉大歷史轉折，推動實現了馬克思主義中國化新的飛躍，開闢了社會主義現代化建設新局面，確立了實現祖國完全統一的正確路徑，堅定捍衛了光輝的社會主義旗幟，成功開創中國特色社會主義。「鄧小平的偉大歷史功勳，我們永遠銘記；他的崇高革命風範，我們永遠敬仰。」（新華社）

相關字詞﹕編輯推介 鄧小平誕辰 習近平 鄧小平理論

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