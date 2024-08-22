中國科學家領銜  觀測到迄今最重反物質超核 (18:21)

反超氫-4是研究團隊在美國相對論重離子對撞機上開展的對撞實驗中觀測到的，由一個反質子、兩個反中子和一個反Lambda超子組成。由於包含不穩定的反Lambda超子，反超氫-4飛行僅僅幾個厘米後就會發生衰變。團隊分析了共約66億個重離子碰撞事件的實驗數據，最終獲得了約16個反超氫-4的信號。

團隊還測量了反超氫-4的壽命，並與其對應的正粒子超氫-4比較，在測量精度範圍內兩者壽命沒有明顯差異，再次驗證了正反物質性質的對稱性。

該研究由中國科學院近代物理研究所仇浩研究員團隊主導完成，相關成果8月21日在國際學術期刊《自然》發表。

仇浩介紹，當前的物理學知識認為，物質和反物質的性質是對稱的，在宇宙誕生之初應該存在等量的正物質和反物質。反物質是物質的「反狀態」，當正反物質相遇時，雙方就會相互湮滅抵消。幸運的是，某種神秘的物理機制導致了早期宇宙中正反物質數量極小的不對稱，在絕大部分正反物質湮滅後，約百億分之一的物質得以「存活」下來，構成了今天的物質世界。

正反物質性質對稱的認知是否正確？是什麼原因造成了宇宙中正反物質數量的差別？要回答這些問題，一個重要的思路是在實驗室中製造新的反物質並研究它們的性質。

然而，反物質非常罕見，由若干反重子進一步組合形成的反物質原子核和反物質超核（即包含超子的原子核），則更加難以產生。此前，科學家僅發現了6種反物質原子核和反物質超核。（新華社）