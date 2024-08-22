科研團隊研發月壤生產大量水　有助月球科研空間站建設 (13:20)

科學家之前主要關注月球上自然態水資源的分布情況，前期研究結果表明，月壤玻璃、斜長石、橄欖石和輝石等多種月壤礦物中含有小量水，但這些礦物的含水量僅在0.0001%至0.02%之間，極其稀少，難以提取利用。

經中國科學院寧波材料所、中國科學院物理所等單位組成的團隊研究和反覆驗證，發現月壤礦物由於太陽風億萬年的輻照，儲存了大量氫。在加熱至高溫後，氫將與礦物中的鐵氧化物發生氧化還原反應，生成單質鐵和大量水。當溫度升高至1000℃以上時，月壤將會熔化，反應生成的水將以水蒸氣的方式釋放出來。

經實驗技術分析，研究團隊確認，1克月壤中大約可以產生51至76毫克水。以此計算，1噸月壤將可以產生約51至76千克水，相當於100多瓶500毫升的瓶裝水，基本可以滿足50人一天的飲水量。

科研團隊通過對不同月球礦物的進一步研究，還發現月壤鈦鐵礦加熱後，可同步生成大量單質鐵和水蒸氣氣泡，是名副其實的月球「蓄水池」。（央視新聞）