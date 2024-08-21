河南「賦紅碼」事件被處分官員  履新鄭州文旅局 (16:34)

《鄭州日報》8月5日在第二版刊發一篇題為〈讓城市品牌擦得更亮 叫得更響 傳得更開——訪市文化廣電和旅游局黨組書記張琳琳〉的文章，在互聯網上引起關注。澎湃新聞周二（20日）報道稱，新任文化廣電和旅游局黨組書記張琳琳，就是兩年前在「賦紅碼」事件中被處分的原共青團鄭州市委書記張琳琳。財新網今（21日）亦報道指，張琳琳數月前已出任該職位，河南文旅廳及中國旅遊協會旅遊教育分會網站5月的發布的報道，均有以這一職務出席的張琳琳消息。

2022年4月開始，河南禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行等四家村鎮銀行儲戶無法正常取款。數百名儲戶隨後到河南銀保監局辦公樓外舉橫幅抗議，指被銀行侵吞存款約300億元（人民幣，下同，約327億港元）。部分儲戶前往河南省會鄭州維權，卻因當時新冠防疫「健康碼」被賦「紅碼」而遭限制行動。鄭州市同年6月22日通報調查問責情況，時任團市委書記、市冠病疫情防控指揮部社會管控指導部副部長的張琳琳，擅自決定對部分村鎮銀行儲戶來鄭賦紅碼，被處以黨內嚴重警告、政務降級處分。

鄭州市文化廣電和旅游局官網上並未公示張琳琳的任職消息，今年1月24日，鄭州市人大常委會會議發布任免名單，決定免去原文化廣電和旅游局局長景雪萍的職務。

目前，澎湃新聞網已顯示刪除了張琳琳履新的報道。另有網名「傲立青松」的網民發帖稱，他就這項人事變動致電鄭州市委組織部，工作人員回答稱，黨內嚴重警告影響期為一年半，任命張琳琳到文旅局任職時，已經過了處分的影響期。

（澎湃新聞╱財新網）