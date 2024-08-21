女遊客崩潰痛哭  上海迪士尼「廁所卡」上熱搜 (01:31)

事件起因是迪士尼設立的「廁所卡」制度。遊客排隊等待遊玩項目期間，如需上廁所，可向工作人員領取一張登記卡。上面會記錄離開的時間、地點和排隊的位置。如果遊客在20分鐘內回來，就可以回到原來的排隊位置。但一旦超過了20分鐘，就必須重新排隊。

事件中的女子在去完廁所後，回來被工作人員告知，因超時需要重新排隊。女子情緒激動與工作人員爭執，更用手邊的傘攻擊工作人員，隨後倒地崩潰大哭，事後工作人員將女子扶上輪椅，送離現場。

此事迅速在網上發酵，相關短片登上微博熱搜榜，引發大量關注。部分網民認為既然有規則在先，女子就應當為自己的行為負責，又哭又鬧是缺乏規則意識的「巨嬰」行為。不過《新京報》20日發評論文章指出，最應該反思的是迪士尼園方。

文章認為，上海迪士尼樂園暑期每天接待的遊客數量已超過平時接待量的兩倍，規則設置要根據實際情況合理調整，遊樂設施排長龍，廁所門口也是一樣，尤其是女廁。「20分鐘的時限，對否對女性不太友好，有沒有放寬的空間？」這是園方應該考慮的問題。

文章稱，上海迪士尼的門票價格大幅上漲，既然增加了收費，就應該提供匹配高峰人流的服務；收費提高了，服務標準下降了，遊園體驗感變差了，就很容易令人感到失望。（綜合報道）