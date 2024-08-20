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爆款文「外地女孩死在我公寓」引爭議  官方：死因未明 (01:44)

微信公眾號「貞觀」8月16日發布題為<一個外地女孩死在了我出租的公寓>長文，作者描述一名33歲寧夏貧困地區女子考上名校，卻找不到想要的好工作、考不上公職，靠貧困家人到處借錢在西安生活，租住在作者的高價公寓裏，家人借不到錢，她連電費都交不上，最後死去多日屍體發臭才被人發現，作者懷疑她是餓死。

文章連日發酵，包括該女子的人生態度、社會殘酷，以及文章可信度等都引起廣泛爭議，昨晚今晨新浪微博熱搜榜被多條相關話題霸佔。

「貞觀」8月18日刪除該文後聲明，文中所述為真實事件；刪除是為了保護當事人，避免事件引起歪曲解讀和過度猜測。

「貞觀」19日再次發聲明，稱文章來自作者投稿，並非主動策劃；已確認文章的真實性，但不會向外披露證據以自證；案發地並非西安而是在周邊市縣。

「頂端新聞」19日引述陝西咸陽市公安局工作人員回應：「已核實確有此事（女子死亡），案發地屬秦都分局管轄，目前案件正在處理，後續情況可以關注通報。」

「極目新聞」19日晚上引述咸陽市秦都區主要負責人表示，經向秦都區公安機關了解，確實有這個事發生，初步排除他殺，「（這名女孩）到底是病死的，還是怎麼死的，家屬不讓屍檢。」

對於大量網民質疑公眾號造假，「縱覽新聞」報道，西安市互聯網違法和不良信息舉報中心、西安市雁塔區委網信辦19日回覆稱，已經接到網友反映，正在對此進行調查。（綜合報道）

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