明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

越南農產輸華添三寶  凍榴蓮 鮮椰子 鱷魚肉 (00:16)

越南國家主席蘇林國事訪問中國期間，越南農業與農村發展部8月19日與中國海關總署簽署了三項議定書，為越南新鮮椰子、冷凍榴蓮和養殖鱷魚出口中國鋪平道路。

這三項議定書包括：《越南農業與農村發展部與中國海關總署關於越南鮮食椰子輸華植物檢疫要求議定書》、《越南農業與農村發展部與中國海關總署關於越南輸華養殖鱷魚的檢驗檢疫和獸醫衛生要求議定書》、《越南農業與農村發展部與中國海關總署關於越南冷凍榴蓮輸華植物檢疫和食品安全要求議定書》。

中國國家主席習近平在與蘇林會談時強調，中方願加大越南農產品進口力度，擴大越南駐華貿易促進辦事處，為越南優質農產品進入中國市場創造便利條件。

冷凍榴蓮是越南擁有很大優勢的產品，有望成為越南主力出口水果，對農產品出口做出重要貢獻。預計2024年，即議定書簽署的第一年，冷凍榴蓮出口額可達4億至5億美元。新鮮椰子也是越南具有巨大出口潛力的產品。預計2024年越南鮮椰子出口額可增加2億至3億美元，並將在未來幾年強勁增長。

越南鱷魚養殖業有了30年的發展歷程。鱷魚肉、皮等產品都具有很高的經濟價值。越南鱷魚獲准向中國市場出口有助於豐富越南出口農產品種類，為越南鱷魚養殖業可持續發展注入動力。

越南農業與農村發展部部長黎明歡表示，今後，該部將繼續與中方密切配合，開展協議後續細化工作，確保越南企業能夠向中國市場出口上述產品。（越通社）

相關字詞﹕編輯推介 越南 中國 榴蓮

上 / 下一篇新聞