越南農產輸華添三寶  凍榴蓮 鮮椰子 鱷魚肉 (00:16)

這三項議定書包括：《越南農業與農村發展部與中國海關總署關於越南鮮食椰子輸華植物檢疫要求議定書》、《越南農業與農村發展部與中國海關總署關於越南輸華養殖鱷魚的檢驗檢疫和獸醫衛生要求議定書》、《越南農業與農村發展部與中國海關總署關於越南冷凍榴蓮輸華植物檢疫和食品安全要求議定書》。

中國國家主席習近平在與蘇林會談時強調，中方願加大越南農產品進口力度，擴大越南駐華貿易促進辦事處，為越南優質農產品進入中國市場創造便利條件。

冷凍榴蓮是越南擁有很大優勢的產品，有望成為越南主力出口水果，對農產品出口做出重要貢獻。預計2024年，即議定書簽署的第一年，冷凍榴蓮出口額可達4億至5億美元。新鮮椰子也是越南具有巨大出口潛力的產品。預計2024年越南鮮椰子出口額可增加2億至3億美元，並將在未來幾年強勁增長。

越南鱷魚養殖業有了30年的發展歷程。鱷魚肉、皮等產品都具有很高的經濟價值。越南鱷魚獲准向中國市場出口有助於豐富越南出口農產品種類，為越南鱷魚養殖業可持續發展注入動力。

越南農業與農村發展部部長黎明歡表示，今後，該部將繼續與中方密切配合，開展協議後續細化工作，確保越南企業能夠向中國市場出口上述產品。（越通社）