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中美金融工作組舉行第五次會議   簽署金融穩定及合作換文 (16:31)

中國人民銀行官網今（19日）發布消息稱，8月15日至16日，中美金融工作組在上海舉行第五次會議。中國人民銀行與美國財政部就在中美金融工作組框架下加強中美金融穩定合作簽署了換文，互換了金融穩定聯絡人名單，旨在出現金融壓力事件和金融機構運營風險時雙方金融管理部門能夠保持及時、暢通的聯絡渠道，減少不確定性。中國人民銀行還就有關問題向美國財政部提出了關切。雙方同意繼續保持溝通。

會議由中國人民銀行副行長宣昌能和美國財政部助理部長奈曼共同主持。國家金融監督管理總局、中國證監會，以及美聯儲、美國證券交易委員會等部門參會。

雙方就中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議關於進一步全面深化改革的總體部署、中美經濟金融形勢與貨幣政策、金融穩定與監管、證券與資本市場、跨境支付和數據、國際金融治理、金融科技、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資以及其他雙方關心的金融政策議題進行了專業、務實、坦誠和建設性的溝通。

會議聽取了技術專家組的匯報，包括各自全球系統重要性銀行（G-SIBs）處置機制、金融機構運營韌性、氣候風險壓力測試以及跨境交付金融服務監管等。雙方還舉行了中美金融工作組框架下首次金融機構圓桌會，與會中美金融機構聚焦可持續金融，分享了各自的經驗與做法，並就潛在的合作機遇交流了看法。

（人民銀行網站）

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