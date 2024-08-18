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2024年8月18日星期日
何立峰明主持中俄總理定期會晤
(21:01)
商務部新聞發言人何亞東今天（18日）宣布，中俄總理定期會晤委員會第二十八次會議將於明後兩天在俄羅斯莫斯科舉行，由國務院副總理何立峰將與俄羅斯副總理切爾內申科共同主持會議。
（新華社）
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