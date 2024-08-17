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「福茹」病亡未滿2歲  大熊貓吃太多竹子腸胃易出問題 (19:03)

據成都大熊貓繁育研究基地消息，大熊貓「福茹」昨（16日）凌晨因病死亡，不足2周歲。「福茹」患上的消化道感染，是圈養大熊貓常見疾病，或與人工飼養環境食物單一、過於依賴竹子有關。

成都大熊貓繁育研究基地通報，「福茹」8月12日被發現出現長時間趴臥和精神不振的情況，熊貓基地醫護團隊立即進行全面檢查，發現「福茹」消化道感染伴凝血功能障礙，血小板驟降為正常值的二十分之一。隨後熊貓基地聯合多家醫院跨學科專家持續開展會診治療。雖然全力搶救，「福茹」仍因血小板過低、凝血功能障礙導致出血過多而引發多器官衰竭死亡。

雌性大熊貓「福茹」在2022年8月29日出生於成都大熊貓繁育研究基地月亮產房，母親是大熊貓「福祿」，姐姐是「福雙」、「福菀」。

去年2月，上海野生動物園大熊貓「七七」出現活動少、休息多、食欲欠佳等異常表現，經醫院診斷為腸梗阻，很快手術移除梗阻竹節。當時上海官媒《解放日報》披露，在人工圈養環境下，消化系統疾病已成為大熊貓的「頭號殺手」，2016年以來，僅在上海野生動物園就至少有4宗大熊貓的死與腸道疾病有關。

東北林業大學、成都動物園、福州熊貓研究中心曾共同做過一項研究，分析因病死亡的大熊貓，消化器官和消化機能尚不健全的亞成體死亡最多，佔死亡總數的64%以上。

上海自然博物館展教中心館員葛致遠當時表示，作為大熊貓主食的竹子是引發大熊貓消化系統疾病的因素之一。大熊貓的消化器官和消化酶至今仍保留肉食性動物的特點，食物通過消化道時間短，且消化纖維素的酶和微生物少，導致它們對於植物性食物的營養吸收率比較低。

為解決這個問題，一隻成年大熊貓一天中有超過一半的時間都在進食，每天可以消耗14公斤至20公斤竹子。大量進食竹子造成腸胃巨大負擔，竹子中大量的粗纖維素難以消化，它們和部分大熊貓狼吞虎咽時吃下的竹節一起，對腸道造成損害，導致胃腸炎、胃腸出血、腸扭轉、腸套疊等疾病。

業內人士提出，要讓圈養大熊貓回歸自然，在食源豐富的前提下，大熊貓或許能擺脫對竹子的依賴，自行搭配更健康的菜譜。

至於野生大熊貓的主要死因，最多是營養不良導致衰竭，其次是消化系統疾病，排名第三的是蛔蟲病。值得一提的是，1991年，科學家檢查了12具野生大熊貓屍體，發現蛔蟲感染率為100%。而蛔蟲病也是導致營養不良重要原因。

此外，心包炎、肝炎、肺炎、肝癌等疾病也是導致野生大熊貓死亡的原因。（綜合報道）

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