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汽車以舊換新補貼金再翻倍  報廢舊車買新能源車補2萬 (19:21)

中國商務部等7部門今天（16日）正式發布《關於進一步做好汽車以舊換新工作的通知》，啟動新一輪汽車以舊換新

此次汽車以舊換新政策提高了報廢更新補貼標准，對符合條件的汽車報廢更新，將補貼標准由此前的購買新能源乘用車補貼1萬元（人民幣，下同）、購買燃油乘用車補貼7000元，分別提高至2萬元和1.5萬元，均增長了一倍及以上。

對2024年4月24日至2025年1月10日前提交的符合條件的補貼申請（含完成補貼發放的申請），均按此次通知明確的標准予以補貼。其中，對已按此前標准發放的補貼申請，各地按此次通知明確的標准補齊差額。

今年3月以來，國家開展汽車以舊換新活動。截至今天上午10時，已收到汽車報廢更新補貼申請超60萬份，單日新增已超過1萬份。今年頭7個月，全國汽車回收量350.9萬輛，按年增長37.4%。在汽車報廢更新補貼政策實施後，汽車報廢量迅猛增長。其中，7月份，全國汽車回收量73.1萬輛，按年增長93.7%。

今年頭7個月，內地汽車生產、銷售量分別達到1617.9萬輛和1631萬輛，按年分別增長3.4％和4.4％。其中，新能源汽車產銷分別達到591.4萬輛和593.4萬輛，分別增長28.8%和31.1%；新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的36.4%。（央視新聞）

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