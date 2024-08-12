河南男子疑不滿判決　報復刺殺37歲女法官 (14:12)

據漯河市郾城區警方偵查，當日傍晚6時26分，警方接報某小區地下停車場有人被刺傷，即趕赴現場，發現法官王佳佳頸部被刀割傷，已無生命徵象。

經查看監控錄像，行兇者是法官王佳佳所辦道路交通事故損害賠償案件的原告50歲黨姓男子。事發翌日凌晨3時許，警方在其家中將其抓獲，被抓獲時黨姓男子已畏罪服毒，處於昏迷狀態，經送醫治療已無生命危險。目前案件仍在進一步偵辦中。

黨姓男子在今年4月4日因駕駛兩輪電動車與李姓司機駕駛的小型客車發生輕度碰撞，經交警認定，李姓司機負事故全責。因雙方和解未成，黨姓男子於7月4日向法院提起訴訟，請求索賠各種損失1.8萬元。

此案由法官王佳佳承辦，經公開開庭審理，法官對黨姓男子主張的醫療費、施救費等損失全部予以支持，但對其住院29天中的後14天並未實際住院的財產損失請求依法不予支持，遂判令保險公司賠償黨9384.89元。判決後，黨姓男子疑對法官王佳佳未全部支持其訴訟請求心生不滿而行兇。（「郾城區法院」微信公眾號）