明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

河南男子疑不滿判決　報復刺殺37歲女法官 (14:12)

河南省漯河市郾城區法院今日（12日）通報，該院立案庭副庭長、37歲一級女法官王佳佳上周三（7日）被犯罪嫌疑人用刀割喉報復遇害。法院通報稱，對法官王佳佳的不幸遇害表示沉痛哀悼和無比痛惜，對殺害辦案法官的犯罪行為表示極大憤慨和強烈譴責。

據漯河市郾城區警方偵查，當日傍晚6時26分，警方接報某小區地下停車場有人被刺傷，即趕赴現場，發現法官王佳佳頸部被刀割傷，已無生命徵象。

經查看監控錄像，行兇者是法官王佳佳所辦道路交通事故損害賠償案件的原告50歲黨姓男子。事發翌日凌晨3時許，警方在其家中將其抓獲，被抓獲時黨姓男子已畏罪服毒，處於昏迷狀態，經送醫治療已無生命危險。目前案件仍在進一步偵辦中。

黨姓男子在今年4月4日因駕駛兩輪電動車與李姓司機駕駛的小型客車發生輕度碰撞，經交警認定，李姓司機負事故全責。因雙方和解未成，黨姓男子於7月4日向法院提起訴訟，請求索賠各種損失1.8萬元。

此案由法官王佳佳承辦，經公開開庭審理，法官對黨姓男子主張的醫療費、施救費等損失全部予以支持，但對其住院29天中的後14天並未實際住院的財產損失請求依法不予支持，遂判令保險公司賠償黨9384.89元。判決後，黨姓男子疑對法官王佳佳未全部支持其訴訟請求心生不滿而行兇。（「郾城區法院」微信公眾號）

相關字詞﹕河南 法官 編輯推介

上 / 下一篇新聞