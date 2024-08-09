外交部：美國國家民主基金會對別國滲透干涉顛覆　惡行罄竹難書 (11:36)

外交部在報告中詳細列出NED各種手法，指NED策動顏色革命，顛覆他國政權，包括企圖顛覆伊朗及朝鮮政權，滲透阿拉伯國家，以及參與烏克蘭顏色革命；干涉別國內政，在目標國培植親美勢力，扭曲抹黑他國民主人權狀況，且操縱干預別國選舉。

外交部亦稱，NED煽動分裂對抗，破壞他國穩定，包括扶持「台獨」分裂勢力，勾結反中亂港勢力，長期扶持反華組織；炮製假信息，蠱惑干擾輿論，而且借助「學術活動」大搞干涉滲透。

外交部表示，美國借助NED對其他國家滲透干涉顛覆，嚴重危害世界和平穩定，不得人心，令人不齒，國際社會堅決反對。任何國家都不能以民主人權教師爺自居，更不能以所謂「民主人權」為幌子侵犯別國主權、干涉別國內政、挑動意識形態對立。（外交部網站）