盜賣屍骨｜收司法局關切電話  揭發案件律師：甘願受罰 (18:47)

「接到北京市司法局來電，跟我探討曝光未決案件情況是否適當的問題。感謝司法局工作人員的關心。為了改變這種令人憤怒的現實，我願意承受相應的代價。」易勝華並再次轉發自己之前帖子，表示案件材料來自其他律師朋友，他辦案多年，「還是第一次如此震驚和憤怒」。

易勝華寫道：「誰家沒有故去的親人，誰敢想像親人死後還要受到這樣『粗暴的肢解』（起訴意見書裏這麼寫的，腦子裏無法不浮現出電影中的畫面）？誰知道自己領回的親人的骨灰是不是真的？我差點要哭出聲來。」

易勝華稱，謝謝各位記者的關心和跟進，「我要說的都說了，也不能提供承辦案件的律師信息」；如果因為提前泄露未決案件情況，有可能受到行業處罰，他欣然接受，「只要這種情況得到改變，我的付出都是值得的。」

涉案山西奧瑞公司的經營範圍是「同種異體骨植入性材料」的研發、生產、銷售。有骨科醫生表示，同種異體骨材料較少產生移植排斥反應，目前沒有特別好的可替代品，一般是由醫院藥械部門採購，醫生很少關注原料的來源。

一位從事器官捐贈的業內人士表示，目前，人體組織的使用問題，沒有明確的法律法規規定，但遺體如何處置，殯儀館有自己的管理規定；若是器官捐贈，則需要本人、親屬等簽署文件，總的原則是要尊重當事人及親屬的意願。（新浪微博、澎湃新聞）