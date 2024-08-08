盜賣屍骨｜涉案公司山西奧瑞已查封  企業醫院殯儀館政府多方回應 (18:28)

涉事公司名為山西奧瑞生物材料有限公司（下稱山西奧瑞公司），位於山西太原市小店區學府街，1999年由中國輻射防護研究院成立，2012年完成股份制改革。中國輻射防護研究院工作人員今天（8日）稱，山西奧瑞公司半年多前被當地警方查封，「人被抓了」，目前山西奧瑞公司的辦公區域都已被警方用圍擋封閉。

全案涉案單位包括山西奧瑞公司、四川恆普科技有限公司、山東青島大學附屬醫院肝臟病中心、廣西桂林醫學院、廣西桂林市殯儀館、廣西平樂縣殯儀館、廣西永福縣殯儀館等單位，此外，還涉及疑犯蘇xx所控制的雲南水富市火化場、重慶巴南區火化場、貴州石阡縣火化場、四川大英縣火化場。

廣西桂林市民政局辦公室工作人員表示，此前已介入調查處理，具體由相關業務科室負責跟進。桂林市殯儀館工作人員、平樂縣殯儀館工作人員均稱不清楚此案；永福縣殯儀館工作人員表示，上面在調查中，沒有結果，具體的信息不知道。

四川大英縣民政局工作人員證實，大英縣火化場經理的確是張xx，但他是被企業安排到當地擔任經理，不屬於民政局工作人員，不知道張xx涉案或被捕的情況。

雲南水富民政局相關負責人稱：「上級要求我們當地政府接管（殯儀館），行業內部有要求，必須由我們自己幹部職工去管。」

山東青島大學附屬醫院嶗山院區肝臟移植中心工作人員針對該中心主任李x強涉案一事稱，「我們李x強主任好好的上班，你聽誰說的。」（澎湃新聞）