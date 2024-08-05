內地推動公路旅遊  實施國家旅游風景道工程 (22:13)

推動各地將幹線公路與A級旅遊景區、旅遊度假區、紅色旅遊景點、鄉村旅遊重點村鎮、美麗休閑鄉村、夜間文化和旅遊消費集聚區、丙級以上旅遊民宿之間的連接道路建設納入交通建設規劃，支持有條件的地區形成連接主要旅遊區（點）的旅遊交通環線。

推動各地建設一批各具特色、功能完備的自行車道、步道等旅遊綠道。推動打造一批旅遊公路。實施國家旅遊風景道工程，制定國家旅遊風景道標準，在保障安全通行的前提下推出一批配套服務好、道路風景美、文化特色鮮明的國家旅遊風景道。

鼓勵有條件的地方增開重要旅遊區（點）直通車和旅遊公共交通專線，在旅遊景點增設公共交通站點。完善自駕車旅遊服務體系。支持重點旅遊城市開通具有當地文化特色、體驗感強的旅遊觀光巴士線路。

積極開展鄉村文化旅遊節慶活動，推動廣場舞、村晚、村超、村BA、藝術節慶、群眾歌詠等文化體育活動。（綜合報道）