內地推動公路旅遊  實施國家旅游風景道工程 (22:13)

中國文化和旅遊部網站今天（5日）通報，文旅部、國家發改委、財政部、自然資源部、住建部、交通運輸部、農業農村部、應急管理部、國家消防救援局日前聯合印發《關於推進旅遊公共服務高質量發展的指導意見》，提出用3到5年時間，基本建成結構完備、標準健全、運行順暢、優質高效，與旅遊業高質量發展相匹配的旅遊公共服務體系。
推動各地將幹線公路與A級旅遊景區、旅遊度假區、紅色旅遊景點、鄉村旅遊重點村鎮、美麗休閑鄉村、夜間文化和旅遊消費集聚區、丙級以上旅遊民宿之間的連接道路建設納入交通建設規劃，支持有條件的地區形成連接主要旅遊區（點）的旅遊交通環線。
推動各地建設一批各具特色、功能完備的自行車道、步道等旅遊綠道。推動打造一批旅遊公路。實施國家旅遊風景道工程，制定國家旅遊風景道標準，在保障安全通行的前提下推出一批配套服務好、道路風景美、文化特色鮮明的國家旅遊風景道。
鼓勵有條件的地方增開重要旅遊區（點）直通車和旅遊公共交通專線，在旅遊景點增設公共交通站點。完善自駕車旅遊服務體系。支持重點旅遊城市開通具有當地文化特色、體驗感強的旅遊觀光巴士線路。
積極開展鄉村文化旅遊節慶活動，推動廣場舞、村晚、村超、村BA、藝術節慶、群眾歌詠等文化體育活動。（綜合報道）