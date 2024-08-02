台劇《零日攻擊》預演台海戰事   國民黨立委批公帑「為黨認知作戰」 (18:37)

《零日攻擊》講述了大陸登島作戰前，在戰爭威脅下關於人性操控、政治爾虞我詐的故事。由於內容觸動兩岸敏感神經，17分鐘的前導預告片曝光後，引發討論。該劇獲台灣文化部黑潮計劃支持，預計2025年播出。

國民黨立委王鴻薇在facebook發帖指，該劇對外宣稱台灣文化部「匯聚台流文化黑潮計劃」僅補助7100萬元新台幣，補助佔製作總預算四成不到。但根據文策院、文化部資料，《零日攻擊》雖不是最高資助的戲劇，但卻是第二高，第一名是8000萬新台幣。

王鴻薇稱，根據文策院資料，國發基金亦偷偷投資了4170萬元新台幣，兩項投資加起來1.13億元新台幣是納稅人的錢，絕對超過製作總預算的四成。她批評民進黨為了幫黨認知作戰，「真的什麽都敢，國庫直接拿來為黨認知作戰」。

台灣行政院發言人陳世凱表示，現階段台灣沒有選舉，這部電視劇跟大內宣沒有任何關係。文化部補助影視產業項目很多，這只是其中之一，「應該跟政治意涵無關，不用過度聯想」。（聯合報）