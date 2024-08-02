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媽祖保佑  賴清德98歲舅、慶安宮主委童永獲聘「總統府資政」 (18:08)

台灣當局昨（1日）公布新聘「總統府資政」27人、「國策顧問」73人名單，聘期自8月1日起至2026年5月19日。前國安會秘書長邱義仁、前行政院長張俊雄、謝長廷、蘇貞昌，賴清德98歲高齡的親舅舅童永，及去年被爆「MeToo」事件請辭資政的顏志發等人入列，遭在野黨質疑是「家天下」。

在台北，總統府發言人郭雅慧說，依據「總統府組織法」，「總統府資政」不得逾30人、「國策顧問」不得逾90人。這份名單廣納百工百業，也涵蓋藝文、弱勢、公益、政治等專業人士，符合賴清德「民主大聯盟」精神。

此次聘用的「總統府資政」與「國策顧問」多數延續蔡英文政府的人事。新聘資政包括童永、獨派大佬吳澧培、賴清德就讀成大醫學系的教授韓良誠、顏志發等人。「國策顧問」名單包括前立委余天、前「國策顧問」紀政、台灣藥師公會全台聯合會理事長黃金舜等。

顏志發去年遭「小英之友會」員工指控性騷擾，他當時曾表示要提刑事訴訟釐清真相、伸張正義。不過，他後來撤回對不實言論的誹謗告訴，表示後續將全力配合性平調查，釐清事實，並請辭資政。

對此，國民黨立委王鴻薇批評，賴清德舅舅童永已高齡98歲，以其資歷，大概全台許多宮廟主委都符合這樣的資格，「現在難道是家天下嗎？」台灣民眾黨文宣部主任吳怡萱也批評，賴清德的字典裏沒有「內舉不避親」。國民黨立委羅智強表示，賴清德總統有必要親自出面說明顏志發性平調查結果。

童永是基隆慶安宮主委（媽祖廟管理者），2023年初，經歷了九合一地方選舉大敗的民進黨改選黨主席，童永在廟裏上香祈求媽祖保佑選舉順利，表示有信心，唯一候選人賴清德可以讓民進黨重新站起來，因為「媽祖有告訴他，沒問題可以過關！」（中央社/聯合報）

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