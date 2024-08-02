明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

公安部「網民身分證」試用  回鄉證五步申辦 (01:38)

中國公安部開發的「國家網絡身份認證」App近日全面開放下載試用，供網民登記申領「網號」，相當於「網民身分證」，可用於需要實名認證的內地互聯網各種服務平台。

目前，「國家網絡身份認證」App可在內地騰訊、小米等多個應用商店以及蘋果App Store下載，也可在公安部提供的網頁下載。

在智能手機下載安裝「國家網絡身份認證」App後，打開該應用程式，即可註冊申領「網號」。

第一步，選擇證件類型，目前支援內地簽發的證件，包括內地居民身分證、回鄉證（港澳居民來往內地通行證）、台胞證（台灣居民來往大陸通行證）等七種。

第二步，通過手機NFC識讀證件，識讀成功會自動確認身分。

第三步，進行人臉識別。

第四步，關聯手機號碼，獲取驗證碼後通過；目前僅支持內地手機號碼。

第五步，設置密碼（內地稱口令），確認密碼；申領成功，獲得由數字和英文字母組成的10個字符「網號」。

隨後，授權該「網號」在本手機使用，本手機的「國家網絡身份認證」App會顯示一張虛擬的網絡身分認證憑證，以及個人身分二維碼。

「國家網絡身份認證」App顯示，國家政務服務平台、中國鐵路12306、淘寶、微信、小紅書等平台已啟動試點，有71種服務場景可以使用「網號」進行認證，不再需要輸入姓名和身分證明文件資料。

此前，公安部、國家網信辦起草《國家網絡身份認證公共服務管理辦法（征求意見稿）》，公眾反饋截止時間為2024年8月25日。有關管理辦法連日來引起海內外輿論關注，有人批評當局旨在加強統一監控網民。

中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍對內地傳媒指出，俗稱eID的網號、網證制度，「就是每個人在現實生活有身分證，在互聯網上也應該有身分證」。

朱巍說，在統一的網證制度下，單個平台無法獲取用戶個人資料，能大幅減少資料洩露的風險，通過人肉搜索獲取個人身分資料的難度也將大幅提高，有助於減少網絡暴力的出現；在解決網絡水軍問題上也有幫助，有助於增加網絡的可信程度。同時，對於電信詐騙者可以全網封禁其網證，杜絕其更換平台、手機號復活的機會，有利於打擊電信詐騙。

但在制度的落地推廣、信用管理方式等方面，還應該有更多細節。朱巍表示，應該明確網號和網證的使用是強制性還是自願使用，是平台和用戶自由選擇還是全面推行。（綜合報道）

相關字詞﹕編輯推介 網民身分證

上 / 下一篇新聞