公安部「網民身分證」試用  回鄉證五步申辦 (01:38)

目前，「國家網絡身份認證」App可在內地騰訊、小米等多個應用商店以及蘋果App Store下載，也可在公安部提供的網頁下載。

在智能手機下載安裝「國家網絡身份認證」App後，打開該應用程式，即可註冊申領「網號」。

第一步，選擇證件類型，目前支援內地簽發的證件，包括內地居民身分證、回鄉證（港澳居民來往內地通行證）、台胞證（台灣居民來往大陸通行證）等七種。

第二步，通過手機NFC識讀證件，識讀成功會自動確認身分。

第三步，進行人臉識別。

第四步，關聯手機號碼，獲取驗證碼後通過；目前僅支持內地手機號碼。

第五步，設置密碼（內地稱口令），確認密碼；申領成功，獲得由數字和英文字母組成的10個字符「網號」。

隨後，授權該「網號」在本手機使用，本手機的「國家網絡身份認證」App會顯示一張虛擬的網絡身分認證憑證，以及個人身分二維碼。

「國家網絡身份認證」App顯示，國家政務服務平台、中國鐵路12306、淘寶、微信、小紅書等平台已啟動試點，有71種服務場景可以使用「網號」進行認證，不再需要輸入姓名和身分證明文件資料。

此前，公安部、國家網信辦起草《國家網絡身份認證公共服務管理辦法（征求意見稿）》，公眾反饋截止時間為2024年8月25日。有關管理辦法連日來引起海內外輿論關注，有人批評當局旨在加強統一監控網民。

中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍對內地傳媒指出，俗稱eID的網號、網證制度，「就是每個人在現實生活有身分證，在互聯網上也應該有身分證」。

朱巍說，在統一的網證制度下，單個平台無法獲取用戶個人資料，能大幅減少資料洩露的風險，通過人肉搜索獲取個人身分資料的難度也將大幅提高，有助於減少網絡暴力的出現；在解決網絡水軍問題上也有幫助，有助於增加網絡的可信程度。同時，對於電信詐騙者可以全網封禁其網證，杜絕其更換平台、手機號復活的機會，有利於打擊電信詐騙。

但在制度的落地推廣、信用管理方式等方面，還應該有更多細節。朱巍表示，應該明確網號和網證的使用是強制性還是自願使用，是平台和用戶自由選擇還是全面推行。（綜合報道）