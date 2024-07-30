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人民日報強調基本經濟制度包括「公有制為主體」 (23:52)

中共中央機關報《人民日報》今天（30日）發表評論文章，稱中共二十屆三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》強調「堅持和完善社會主義基本經濟制度」，其內涵包括了公有制為主體、多種所有制經濟共同發展等內容。

署名仲音的文章指出，「我們黨在堅持基本經濟制度上的觀點是明確的、一貫的，而且是不斷深化的，我國基本經濟制度寫入了憲法、黨章，成為全黨全社會的行動指引」。

文章表示，實踐充分證明，只要堅持中國共產黨領導，只要堅持公有制為主體、多種所有制經濟共同發展，社會主義制度的優越性不但不會削弱、而且會不斷增強，「我們黨執政的基礎不但不會動搖、而且會更加穩固」。

「『兩個毫不動搖』（毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展）是堅持和完善社會主義基本經濟制度的重要內容，是長久之策，過去沒有變，以後更不會變」。文章引述中共中央總書記習近平所稱：「我們必須亮明態度、決不含糊，始終堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持『兩個毫不動搖』」。

今天召開的中央政治局會議也指出，要堅持和落實「兩個毫不動搖」，促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展。

內地《環球時報》前總編輯胡錫進近日撰文〈「決定」取消「公有制為主體」的表述，是歷史性變化〉，指《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》中，沒有「公有制為主體」的表述，非公有制經濟與公有制經濟實現了真正的平等。有關文章引起眾多爭議。

胡錫進的新浪微博、微信公眾號從27日開始停止更新，有消息指他被禁言90天，還受到黨內批評。胡錫進今天回覆本報電話查詢時表示，「我暫時不接受採訪，理解、理解」，但沒解釋原因。（綜合報道）

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