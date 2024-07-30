IPAC納台灣為成員  北京：毫無公信力可言 (21:12)

中央社引述范雲表示，IPAC大門已為台灣打開，期望其他政黨一起參與，在此平台發表對中共政權的不同想法。日本眾議員、前防衛大臣中谷元表示，台海為全球貿易和供應鏈的重要樞紐，兩岸局勢升高將衝擊全球數百萬個家庭；IPAC承諾力阻北京破壞民主等普世價值。

今天，所羅門議員Peter Kenilorea 也宣布，哥倫比亞、伊拉克、馬拉威、所羅門群島、岡比亞及烏拉圭等6個新國家加入聯盟。至此，成立於2020年的IPAC，有來自41個國家和地區的議會超過250名跨黨派國會議員，目的為關注並改革各國對中華人民共和國政策。

IPAC稱，幾位擬在台北參加會議的議員接到中國官員的電話、電子郵件，表示此舉旨在影響會議。對此，中國外交部發言人林劍今天表示，「我們奉勸有關議員摒棄意識形態偏見，停止利用台灣問題干涉中國內政。」

中新社報道，林劍批評IPAC向來惡意炒作涉華問題，散播涉華謊言謠言，「毫無公信力可言」，重申台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。

新華社報道，兩岸和平發展論壇、反「台獨」反介入聯合行動等台灣民間團體今天在台北集會，抗議外國反華政客組成的IPAC干涉中國內政，痛批民進黨當局勾連外部反華勢力推動台灣問題「國際化」，破壞台海地區和平穩定。（綜合報道）