明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

IPAC納台灣為成員  北京：毫無公信力可言 (21:12)

對華政策跨國議會聯盟（IPAC）第4屆年會今天（30日）在台北登場，23國及歐洲議會、49名議員及政要來台與會，IPAC執行董事裴倫德宣布台灣正式成為IPAC成員，並由台灣立委范雲與陳昭姿擔任共同主席。

中央社引述范雲表示，IPAC大門已為台灣打開，期望其他政黨一起參與，在此平台發表對中共政權的不同想法。日本眾議員、前防衛大臣中谷元表示，台海為全球貿易和供應鏈的重要樞紐，兩岸局勢升高將衝擊全球數百萬個家庭；IPAC承諾力阻北京破壞民主等普世價值。

今天，所羅門議員Peter Kenilorea 也宣布，哥倫比亞、伊拉克、馬拉威、所羅門群島、岡比亞及烏拉圭等6個新國家加入聯盟。至此，成立於2020年的IPAC，有來自41個國家和地區的議會超過250名跨黨派國會議員，目的為關注並改革各國對中華人民共和國政策。

IPAC稱，幾位擬在台北參加會議的議員接到中國官員的電話、電子郵件，表示此舉旨在影響會議。對此，中國外交部發言人林劍今天表示，「我們奉勸有關議員摒棄意識形態偏見，停止利用台灣問題干涉中國內政。」

中新社報道，林劍批評IPAC向來惡意炒作涉華問題，散播涉華謊言謠言，「毫無公信力可言」，重申台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。

新華社報道，兩岸和平發展論壇、反「台獨」反介入聯合行動等台灣民間團體今天在台北集會，抗議外國反華政客組成的IPAC干涉中國內政，痛批民進黨當局勾連外部反華勢力推動台灣問題「國際化」，破壞台海地區和平穩定。（綜合報道）

相關字詞﹕兩岸關係 編輯推介

上 / 下一篇新聞