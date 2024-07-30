疑涉造謠「胡錫進雙規」  微博網紅遭禁言 (16:31)

新浪微博擁有約14萬粉絲的帳號「法師XTony」發帖，稱「胡錫進已被雙規帶走」。該帖子目前已無法看到，「法師XTony」的帳號則顯示「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」，該帳號最後一則帖子停留在昨晚。

胡錫進2021年底退休後，在微博、微信公眾號等社交平台筆耕不輟。7月以來，兩個帳號基本每天各發逾兩則帖文，微信影音號亦不斷更新。其微博帳號粉絲近2490萬，目前最後一則帖文是上周六（27日）下午4時4分所發，當中評論中信建投疑似「富二代」實習生炫富行為及其背後或牽涉腐敗。

微信公眾號「其臣觀察室」指出，胡錫進上周一（22日）在公眾號發表標題為〈「決定」取消「公有制為主體」的表述，是歷史性變化〉文章（已刪除），被網友批評「公然反對憲法和黨章」。

胡錫進在該篇文章提到，中共二十屆三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革，推進中國式現代化的決定》中，沒有「公有制為主體」的表述，非公有制經濟與公有制經濟實現了真正的平等，不再區分誰是主體地位，誰才能發揮主導作用。

文章認為，不同所有制問題在中國長期被視為政治問題，「大是大非」，民營經濟也因此在公有制面前「低人一等」；無論重要項目招標還是銀行放貸，民營企業通常都會被排到國有企業後面，有不少領域則是民營企業的「禁區」；本次三中全會帶來的是非常重要的改變。（明報記者）