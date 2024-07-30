明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

疑涉造謠「胡錫進雙規」  微博網紅遭禁言 (16:31)

本報今天（30日）獨家披露，內地《環球時報》前總編輯胡錫進的新浪微博、微信公眾號突然停止更新，作為社交平台極度活躍的意見領袖，有關情况十分罕見，大量網民及支持者紛在其帳號下方留言「禁言了？」胡錫進今天回覆本報電話查詢時表示，「我暫時不接受採訪，理解、理解」，但沒解釋原因。

新浪微博擁有約14萬粉絲的帳號「法師XTony」發帖，稱「胡錫進已被雙規帶走」。該帖子目前已無法看到，「法師XTony」的帳號則顯示「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」，該帳號最後一則帖子停留在昨晚。

胡錫進2021年底退休後，在微博、微信公眾號等社交平台筆耕不輟。7月以來，兩個帳號基本每天各發逾兩則帖文，微信影音號亦不斷更新。其微博帳號粉絲近2490萬，目前最後一則帖文是上周六（27日）下午4時4分所發，當中評論中信建投疑似「富二代」實習生炫富行為及其背後或牽涉腐敗。

微信公眾號「其臣觀察室」指出，胡錫進上周一（22日）在公眾號發表標題為〈「決定」取消「公有制為主體」的表述，是歷史性變化〉文章（已刪除），被網友批評「公然反對憲法和黨章」。

胡錫進在該篇文章提到，中共二十屆三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革，推進中國式現代化的決定》中，沒有「公有制為主體」的表述，非公有制經濟與公有制經濟實現了真正的平等，不再區分誰是主體地位，誰才能發揮主導作用。

文章認為，不同所有制問題在中國長期被視為政治問題，「大是大非」，民營經濟也因此在公有制面前「低人一等」；無論重要項目招標還是銀行放貸，民營企業通常都會被排到國有企業後面，有不少領域則是民營企業的「禁區」；本次三中全會帶來的是非常重要的改變。（明報記者）

 

相關字詞﹕編輯推介 胡錫進 三中全會

上 / 下一篇新聞