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即時兩岸

台灣學者：李登輝時期密使溝通管道　減少兩岸誤判衝突 (16:31)

「虎口的難題——李登輝的抉擇」學術討論會今（28日）舉行，政大台灣史研究所教授薛化元在論文指出，台灣前領導人李登輝1992年與大陸高層建立的秘密溝通管道，減少台海兩岸互動可能因誤判產生的衝突。

薛化元發表《李登輝主政時期對中國大陸政策：以曾永賢為中心的探討》論文指出，李登輝時代，來往台海兩岸的「密使」廣為人知，曾任國策顧問的曾永賢建立兩岸溝通管道是相當重要的一環。李登輝一方面透過「國統綱領」及其後續政策的詮釋，作為兩岸關係往來的原則；另一方面，考慮到台海兩岸之間的往來互動將會愈來愈頻繁，因此建立與中共高層的溝通管道，是李登輝當領導人任內重要課題。

薛化元說，當年李登輝的幕僚張榮豐曾在回憶錄中提及該過程，包括曾永賢與張榮豐1992年8月31日從台灣抵達香港，9月2日輾轉到達北京，與中共高層接上線。張榮豐曾提及，該次北京之行開啟了兩岸長達8年之久的私下溝通管道，直到2000年政黨輪替後才正式中斷，其間經歷過1995、1996年解放軍導彈演習等事件，該管道減少誤判的作用。

薛化元稱，成功建立與中共的秘密溝通管道，讓李登輝政府可以掌握更多重要情資，並透過溝通，減少兩岸互動因誤判產生的衝突，也讓李登輝政府能夠更精準研判中共反應。

（中央社）

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