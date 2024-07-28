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南海問題｜王毅闡明中方立場　籲菲律賓守諾僅運補生活物資 (14:06)

中國外長王毅周六（27日）在老撾萬象出席東亞合作系列外長會，就南海問題闡明中方立場。針對菲律賓軍艦坐灘仁愛礁，王毅表示，中方從人道主義出發，就管控仁愛礁局勢同菲方達成臨時安排，在現場確認和全程監管下同意菲方僅進行生活物資運補。菲方應遵信守諾，不要再食言、不要再折騰、不要再節外生枝。

王毅表示，中國在南海的領土主權和海洋權益擁有充分的歷史和法理依據。中方從維護周邊友好和地區合作大局出發，同東盟國家簽署《南海各方行為宣言》（下稱《宣言》），一以貫之全面有效落實《宣言》，同時堅持同直接當事國通過對話協商妥善管控分歧。中國和東盟國家正持續推進「南海行為準則」磋商，積極開展海上務實合作，共同維護南海和平穩定。本地區國家完全有信心、有智慧、有能力處理好南海問題。

王毅指出，仁愛礁是中國固有領土。菲律賓通過軍艦非法坐灘，單方面改變仁愛礁現狀，甚至企圖將其改造為永久哨所，嚴重違反《宣言》第五條規定，同時也背棄多次向中方所作承諾。

王毅說，南海是世界上最安全、最自由的海上通道之一，南海的航行和飛越自由不存在任何問題。個別域外國家唯恐天下不亂，興風作浪、到處攪局，甚至企圖把中程導彈搬到本地區，挑動對立對抗，這才是南海和平的最大破壞性因素。

（外交部網站）

中菲新協議後 菲首獲准補給仁愛礁軍艦

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