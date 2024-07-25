中紀委國家監委：上半年處分省部級幹部25人 (14:27)

根據通報，今年上半年，全國紀檢監察機關共接收信訪舉報175.4萬件次，其中檢舉控告類信訪舉報47.7萬件次。處置問題線索97.1萬件。立案40.5萬件，其中立案省部級幹部41人、廳局級幹部2127人、縣處級幹部1.7萬人、鄉科級幹部5.6萬人；立案現任或原任村黨支部書記、村委會主任4.7萬人。

通報續稱，上半年共處分33.2萬人。其處分省部級幹部25人，廳局級幹部1806人，縣處級幹部1.3萬人，鄉科級幹部4.3萬人，一般幹部4.6萬人，農村、企業等其他人員22.9萬人。

通報顯示，全國紀檢監察機關上半年運用「四種形態」批評教育和處理87.9萬人次。

根據《中國共產黨紀律處分條例》，「四種形態」包括經常開展批評和自我批評，及時進行談話提醒、批評教育、責令檢查、誡勉，讓「紅紅臉、出出汗」成為常態；黨紀輕處分、組織調整成為違紀處理的大多數；黨紀重處分、重大職務調整的成為少數；嚴重違紀涉嫌犯罪追究刑事責任的成為極少數。

通報還稱，堅持受賄行賄一起查，立案行賄人員1.2萬人，移送檢察機關1941人。（中新社）