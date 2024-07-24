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謝鋒：中美關係止跌企穩　「進展來之不易　挑戰不容低估」 (14:04)

中國駐美大使謝鋒周一（22日）應邀以影像方式在「中國新時代深化改革的世界機遇」全球對話會美國專場上發表主旨演講表示，中美關係正處於止跌企穩的關鍵階段，進展來之不易，挑戰不容低估。

謝鋒指出，中共二十屆三中全會釋放了中國進一步全面深化改革將更加系統集成、中國特色社會主義制度將更加成熟完善、中國式現代化的前景將更加廣闊光明三重信號，將為世界帶來深層次改革的市場機遇、全方位創新的增長機遇、高水平開放的合作機遇。

謝鋒說，上半年在華新設外企同比增長14.2%，近期高盛、星巴克、NIKE等美企高管訪華，第一時間感知中國發展脈動和開放步伐。三中全會再次闡明，中國將穩步擴大制度型開放，進一步放寬市場准入，落實製造業領域外資准入限制措施「清零」要求，擴大服務業開放，推動電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放；切實保障外企合法權益，建設更高水平開放型經濟新體制，為世界各國提供更廣闊市場空間、更多合作機遇。

謝鋒強調，過去幾年中美關係波折歷程表明，對話比對抗好、合作比脫鈎好、穩定比折騰好。中美關係正處於止跌企穩的關鍵階段，進展來之不易，挑戰不容低估。為兩國民眾福祉和世界前途命運計，中美應當彼此成就、攜手共進，按照相互尊重、和平共處、合作共贏原則，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。（中新社）

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