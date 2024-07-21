「派比安」料今晚登陸海南島　瓊州海峽客運停航　環島高鐵海口市域列車停運 (17:05)

據中央氣象台監測，「派比安」以每小時10公里至15公里的速度向北偏西方向移動，強度逐漸增強。海南省氣象部門提醒，「派比安」預計登陸時強度為熱帶風暴或強熱帶風暴級。今日至周二（23日）白天，海南島大部分地區有暴雨、西南局部地區有大暴雨，海南島四周沿海陸地伴有7級至9級陣風，相關部門需加強城市排水、道路疏導、旅遊設施安全、地質災害風險隱患點管理等工作。

隨着「派比安」逼近，海南島北部的瓊州海峽上午9時起所有客滾船已全線停運，海口新海港、秀英港、鐵路南港提醒所有出島車輛和旅客暫勿前往港口或在港口周邊道路停留。此外，下午5時起，海南環島高鐵、海口市域列車全線停運，暫時計劃周一（22日）仍繼續全線停運。

廣東省氣象局表示，受「派比安」影響，粵西市縣今明將有大雨到暴雨、局部大暴雨，廣東省中西部海面、瓊州海峽和北部灣海面風力將有6級至8級、陣風9級至10級。粵西海域濱海旅遊景區目前已全部關閉、所有漁船已回港避風。

（中新社／新華社）