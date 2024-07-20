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溫州外科名醫遭患者家屬斬死   國家衛健委強烈譴責 (23:26)

浙江溫州醫科大學附屬第一醫院今天（20日）發布一篇悼念文章，披露該院心血管內科李晟醫生昨日下午1時許在門診診療中，突然遭到一名男子持刀襲擊，致多處嚴重損傷，當晚9時經搶救無效去世。

國家衛生健康委今天晚間表示，對李晟醫生的去世表示沉痛哀悼，對其家人和親屬表示慰問；暴力傷害醫務人員，是嚴重的違法犯罪行為，「我們對此表示強烈譴責」，國家衛生健康委對任何形式的傷醫事件零容忍。

國家衛健委稱，聯同公安部等部門指導各地加強平安醫院建設，嚴厲打擊涉醫違法犯罪，保護患者和醫務人員安全；各地要完善醫院安全防範系統，切實落實安檢措施，強化警醫聯動，保護醫患安全；呼籲社會各界切實保護醫務人員人身安全，共同維護正常醫療秩序。

溫州警方昨通報，疑兇傷害李晟醫生後跳樓自殺。溫州第一醫院表示，李晟是一名勤勉敬業、甘於奉獻的醫務工作者，全體職工對李晟醫生去世表示沉痛哀悼。

經濟觀察網稱，遇襲時，李晟正在門診加班，還沒有來得及吃午飯。一位醫生表示，李晟是全院唯一能當治療組長的主治醫師，全院一半的冠狀動脈手術出自他手，「他是我們心內科最好的醫生」。

有外科醫生表示，襲擊李晟的是一名患者的家屬，該患者曾在溫州第一醫院接受過手術治療。李晟遇襲後，肝臟、胰腺、腸管、腹主動脈、腔靜脈均破裂，被緊急送往手術室搶救。數十位醫護參與了搶救，在輸了上萬毫升血後，李晟最終沒能被救回來。（綜合報道）

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