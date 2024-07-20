張國清赴陜指導塌橋救援處置  要求盡快查明橋梁垮塌原因和責任 (21:47)

國務院副總理張國清根據國家主席習近平指示和國務院總理李強要求，今天（20日）中午率隊緊急趕赴陜西指導丹寧高速水陽段公路橋梁垮塌救援處置工作。張國清要求想一切辦法、盡一切努力，爭分奪秒搜尋失聯人員；要盡快查明橋梁垮塌原因和責任，及時回應社會關切。
張國清強調，各地要切實吸取教訓、舉一反三，進一步壓實各方責任，全面排查整治高速公路、鐵路沿線等汛期風險隱患。要組織專業技術力量下沉一線，應用先進技術裝備持續開展巡查排險，切實提高風險隱患排查整治專業性，及時發現和消除風險隱患。對於受山洪衝擊大、安全風險高的路段，尤其是臨水臨坡、橋梁涵洞等重點部位，要加強監測預警，及時採取交通管制措施，突出做好夜間、強降雨期間交通安全警示，最大限度減少傷亡。
張國清指出，習近平「非常關心、非常牽掛遇險群眾生命安全，就全力搶險救援、千方百計搜救失聯人員、妥善做好善後處置、強化監測預警和巡查排險等工作作出重要指示」。
較早前習近平指示，當務之急是全力搶險救援，千方百計搜救失聯人員，最大限度減少人員傷亡，並妥善做好家屬安撫等善後工作；要注意科學施救，細緻排查周邊安全隱患，嚴防次生災害。習近平強調，當前正值「七下八上」防汛關鍵期，各地區和有關部門要高度重視、壓實責任，加強監測預警，強化巡查排險，落實落細各項措施，切實保障人民群眾生命財產安全。
商洛市委書記趙璟介紹，7月19日，柞水縣境內突發大暴雨，當晚8時40分許因山洪爆發、金錢河水暴漲，位於柞水縣杏坪鎮嚴坪村的丹寧高速（丹鳳縣至寧陜縣）水陽段（柞水縣至山陽縣）山陽方向一座橋樑（全長366米，跨越金錢河）局部單側垮塌，垮塌長度約40米。
通過高速收費系統比對、視像監控、電話核實，初步判斷共有17輛私家車和8輛貨車墜河。截至今天中午，已搜救發現墜河車輛7輛、遇難者12人，1人獲救。還有18輛車、31人失聯，正在搜尋。（新華社）