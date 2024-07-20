張國清赴陜指導塌橋救援處置  要求盡快查明橋梁垮塌原因和責任 (21:47)

張國清強調，各地要切實吸取教訓、舉一反三，進一步壓實各方責任，全面排查整治高速公路、鐵路沿線等汛期風險隱患。要組織專業技術力量下沉一線，應用先進技術裝備持續開展巡查排險，切實提高風險隱患排查整治專業性，及時發現和消除風險隱患。對於受山洪衝擊大、安全風險高的路段，尤其是臨水臨坡、橋梁涵洞等重點部位，要加強監測預警，及時採取交通管制措施，突出做好夜間、強降雨期間交通安全警示，最大限度減少傷亡。

張國清指出，習近平「非常關心、非常牽掛遇險群眾生命安全，就全力搶險救援、千方百計搜救失聯人員、妥善做好善後處置、強化監測預警和巡查排險等工作作出重要指示」。

較早前習近平指示，當務之急是全力搶險救援，千方百計搜救失聯人員，最大限度減少人員傷亡，並妥善做好家屬安撫等善後工作；要注意科學施救，細緻排查周邊安全隱患，嚴防次生災害。習近平強調，當前正值「七下八上」防汛關鍵期，各地區和有關部門要高度重視、壓實責任，加強監測預警，強化巡查排險，落實落細各項措施，切實保障人民群眾生命財產安全。

商洛市委書記趙璟介紹，7月19日，柞水縣境內突發大暴雨，當晚8時40分許因山洪爆發、金錢河水暴漲，位於柞水縣杏坪鎮嚴坪村的丹寧高速（丹鳳縣至寧陜縣）水陽段（柞水縣至山陽縣）山陽方向一座橋樑（全長366米，跨越金錢河）局部單側垮塌，垮塌長度約40米。

通過高速收費系統比對、視像監控、電話核實，初步判斷共有17輛私家車和8輛貨車墜河。截至今天中午，已搜救發現墜河車輛7輛、遇難者12人，1人獲救。還有18輛車、31人失聯，正在搜尋。（新華社）