人民日報：不走老路邪路  將改革進行到底 (01:31)

文章稱，中共二十屆三中全會審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，充分體現了以習近平為核心的中共中央完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的歷史主動，以進一步全面深化改革開闢中國式現代化廣闊前景的堅強決心，向國內國際釋放了中共堅定不移高舉改革開放旗幟的強烈信號。

「新時代以來全面深化改革的成功實踐和偉大成就，根本在於有習近平總書記作為黨中央的核心、全黨的核心領航掌舵，在於有習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引，充分證明『兩個確立』對於我們應對各種風險挑戰、推進中國式現代化建設具有決定性意義」。

文章認為，全會總結和運用改革開放以來特別是新時代全面深化改革的寶貴經驗，提出進一步全面深化改革必須貫徹的重大原則，排在首位的就是「堅持黨的全面領導」。（新華社）