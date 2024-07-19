三中全會通過《決定》提出300多項重要改革舉措 (17:23)

三中全會昨在北京閉幕後，中共中央今天上午舉行記者會，中央改革辦分管日常工作的副主任穆虹、中央財辦分管日常工作副主任兼中央農辦主任韓文秀、全國人大常委會法工委主任沈春耀、教育部長懷進鵬和中央政策研究室副主任唐方裕出席。

唐方裕在會上表示，全會《決定》的起草，是在中共中央領導下進行的，「習近平總書記親自擔任文件起草組組長，全程擘畫、組織調研、精心指導、把脈定向，發揮了決定性作用。」《決定》共15個部分、60條，分三大板塊。第一板塊是總論，主要闡述進一步全面深化改革、推進中國式現代化的重大意義和總體要求；第二板塊是分論，以經濟體制改革為牽引，全面部署各領域各方面的改革；第三板塊主要講加強中共對改革的領導、深化中共的建設制度改革。

唐方裕說，《決定》共提出300多項重要改革舉措，都是涉及體制、機制、制度層面的內容，其中有的是對過去改革舉措的完善和提升，有的是根據實踐需要和試點探索新提出的改革舉措。全會召開期間，與會者對《決定》稿給予高度評價，普遍認為《決定》既是十八屆三中全會以來全面深化改革的實踐續篇，也是新征程推進中國式現代化的時代新篇。（中新社）