中方堅決反對拜登簽署涉藏法案 (16:34)

《促進解決藏中爭議法案》（The Promoting a Resolution to the Tibet-China Conflict Act，前譯《促進解決西藏-中國爭端法》）授權美國行政部門努力反制來自北京有關西藏歷史、達賴喇嘛和法律地位的「虛假信息」；該法案被認為就介入達賴繼承議題提前準備，相同版本法案早前獲參眾兩院通過。

拜登同時發表聲明稱，該法案沒有改變美國兩黨長期以來的政策，即承認西藏自治區和中國其他藏區屬於中國的一部分。

中國外交部發言人指出，西藏自古就是中國一部分；西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。發言人說，任何人任何勢力妄想通過搞亂西藏來遏制打壓中國的圖謀都是決不會得逞的；中方敦促美方以實際行動恪守承認西藏是中國一部分、不支持「西藏獨立」的承諾，不得實施上述法案，如美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權安全發展利益。（綜合報道）