反制美對台售武 外交部：制裁6家美企及5名高管 (20:02)

中方決定對以下美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施：

一、對安杜里爾公司（Anduril Industries）、海上戰術系統公司（Maritime Tactical Systems）、環太平洋防務公司（Pacific Rim Defense）、AEVEX航天公司（AEVEX Aerospace）、LKD航天公司（LKD Aerospace）、頂峰科技公司（Summit Technologies Inc.）等6家企業，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產。

二、對宇航環境公司董事長、總裁、首席執行官瓦希德·納瓦比（Wahid Nawabi）、宇航環境公司高級副總裁、首席財務官凱文·麥克唐奈（Kevin McDonnell）、安杜里爾公司首席執行官布賴恩·申普夫（Brian William Schimpf）、安杜里爾公司首席運營官馬修·格里姆（Matthew Marley Grimm）、安杜里爾公司負責全球防務的高級副總裁格雷戈里·考斯納（Gregory Michael Kausner）等5名企業高級管理人員，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。（新華社）