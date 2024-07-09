海軍艦載航空兵部隊獲記一等功 (21:40)

公開資料顯示，92950部隊是海軍艦載航空兵部隊。

湖南岳陽市退役軍人事務局曾在介紹籍貫岳陽的烈士張超時提到，張超生前為海軍92950部隊飛行二大隊一中隊正營職中隊長，2016年4月27日在參加航母艦載機訓練任務中殉職。人民網介紹張超時，則指出張超是某艦載航空兵部隊正營職中隊長。

中國軍網今年4月、5月介紹「中國青年五四獎章」獲得者、92950部隊參謀長張敏時，稱海軍一級飛行員張敏多次跟隨遼寧艦、山東艦編隊執行遠海任務，駕駛「飛鯊」征戰海天，2020年成為航母艦載機着艦指揮官（英文簡稱LSO）。

至於陸軍工程大學劉愛軍，此前有報道提到他是陸軍工程大學通信士官學校校長。

新華社在通報中，未提及92950部隊、劉愛軍立功詳情。對於92950部隊立功情形，最多網民猜測是艦載戰鬥機在福建號航空母艦上彈射起飛、着艦降落成功，並紛紛表示興奮。有關猜測目前無法獲得官方證實。

5月完成首輪海試的中國第三艘航母福建艦，滿載排水量逾8萬噸，裝備有3條電磁彈射軌道，可搭載約60架各式戰機，被視為中國邁向「藍水海軍」時代的象徵。（綜合報道）