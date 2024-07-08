中國仁愛礁生態報告：菲「坐灘」軍艦嚴重損害珊瑚礁生態系統 (18:27)

報告基於衛星遙感和現場調查數據，首次全面系統評估了仁愛礁珊瑚礁生態系統狀況，並深入分析了仁愛礁珊瑚礁生態系統退化原因。

報告指出，菲律賓軍艦「坐灘」行為，導致仁愛礁礁坪和潟湖坡區域造礁石珊瑚覆蓋面積大幅下降，「坐灘」軍艦周邊降幅尤為明顯；「坐灘」軍艦附近存在大量珊瑚礁碎塊和死亡的珊瑚；潟湖坡處的造礁石珊瑚種類數和覆蓋率明顯低於向海坡一側；礁區的大型底棲無脊椎動物種群結構出現失衡，「坐灘」軍艦周邊尤為嚴重；礁區海水中重金屬、油類、活性磷酸鹽含量明顯高於歷史記錄；在礁區散佈有漁網等各類人為棄置物。

報告指出，軍艦「坐灘」過程對珊瑚礁生態系統造成致命性破壞，其長期「坐灘」又對周邊區域珊瑚的生長與恢復產生了較大抑制性影響；軍艦銹蝕破損導致的重金屬析出及艦上人員生活垃圾與污水排放等對珊瑚的健康生長造成了長期性危害；菲律賓漁船和艦上人員在漁業活動中棄置的漁網漁線等對珊瑚礁生態系統健康造成了嚴重影響。（新華社）