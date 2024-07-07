洞庭湖潰堤｜團洲垸一線堤壩已封堵逾75米　水勢暫平緩 (16:00)

【16:00更新】湖南省華容縣團洲垸洞庭湖一線堤壩決堤經搶修，截至今日（7日）中午12時多，寬達226米的決口已封堵逾75米。團洲垸決堤後，當局通報下游地區逾47平方公里被淹沒，轉移安置逾5000人。湖南省岳陽市防汛抗旱指揮部表示，目前正通過「搶築裹頭」和雙向「進佔」方式封堵決口。搶修人員從附近採石場取得巨石堵塞決口，每五分鐘就有一輛可運載40噸石塊的卡車出發。水文部門表示，目前決口內外水位齊平，水勢相對平緩。（新華社／央視新聞）