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洞庭湖潰堤｜團洲垸一線堤壩已封堵逾75米　水勢暫平緩 (16:00)

【16:00更新】湖南省華容縣團洲垸洞庭湖一線堤壩決堤經搶修，截至今日（7日）中午12時多，寬達226米的決口已封堵逾75米。團洲垸決堤後，當局通報下游地區逾47平方公里被淹沒，轉移安置逾5000人。湖南省岳陽市防汛抗旱指揮部表示，目前正通過「搶築裹頭」和雙向「進佔」方式封堵決口。搶修人員從附近採石場取得巨石堵塞決口，每五分鐘就有一輛可運載40噸石塊的卡車出發。水文部門表示，目前決口內外水位齊平，水勢相對平緩。（新華社／央視新聞）

【12:00】根據湖南省人民政府網站資訊，截至今日（7日）早上10時，團洲垸決口已封堵65米左右。受洞庭湖水位持續下降影響，團洲垸垸内積水開始向外倒流。洞庭湖城陵磯站水位33.42米，比7月5日下午4時34.08米降低了0.66米。目前封堵正在有序進行。

央視新聞今早（7日）報道，目前已出現3個有利堵塞決口條件，包括天氣晴好；現場水勢較平穩，投下的物料可有效堆積在決口附近，形成有效封堵；洞庭湖上游來水較少。

水利部消息顯示，6月17日洞庭湖水面只有1100平方公里，6月30日翻倍擴大至約2570平方公里。央視新聞發布雷達圖像及衛星圖片，顯示截至7月2日，洪水已淹沒大片陸地。（湖南省人民政府網/央視新聞）

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