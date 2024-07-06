湖南洞庭湖決堤口擴　正逐步封堵　習近平指示國家防總派工作組 (16:07)

工作人員從下午1時半開始進行封堵，石塊經卡車陸續倒進潰口，再由推土機逐步填平，人員形容「工作量非常大」。

剛結束中亞訪問的國家主席習近平作出指示，要求及時轉移並妥善安置受威脅地區群眾，全力開展搶險救援工作，切實保護好人民群眾生命財產安全，國家防總要派出工作組加強指導。國務院總理李強作出批示，要全力做好搶險處置工作，控制險情發展，妥善安置受災群眾，同時加強庫壩堤防巡查防守，排查各類安全隱患，切實保障人民群眾生命財產安全。國家防總、水利部、應急管理部已派出工作組趕赴現場指導。湖南省、岳陽市黨政負責人在現場指揮搶險救援。

湖南省、岳陽市累計調度各類救援人員2300多人，出動160多艘衝鋒舟。緊急從華容周邊縣市區、常德、益陽、長沙等地調撥5.56萬噸石塊，準備堵塞潰口。因防汛工作需要，進出湖南省華容縣境內的所有道路實施交通管制，除防汛用車外其他車輛禁止通行。

華容縣亦發布《接受捐贈告知書》，表示重點需要礦泉水、麵包、方便麵、八寶粥等社會捐贈。（央視/澎湃新聞/岳陽日報）