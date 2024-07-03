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澎湖漁船遭大陸扣押　大陸海警局：涉非法捕撈　台海巡署：盡早放船放人 (16:00)

【16:00更新】澎湖籍「大進滿88號」漁船昨晚（2日）遭大陸海警登檢扣押帶走。台方海巡署今天（3日）表示，船上共有2名台灣籍、3名印尼籍人員，希望大陸方面盡速說明登檢扣船原因。大陸海警局稱，該船涉嫌非法捕撈，在「底拖網禁漁區」線內違規拖網作業，已依法處理。

海巡署副署長謝慶欽在記者會上表示，「大進滿88號」漁船昨晚10時許遭中國海警船帶至大陸圍頭港，經查「大進滿88號」漁船被登檢位置距晉江深滬鎮11.2浬，位於大陸領海內，且目前為大陸伏季休漁期間，後續將由陸委會、漁業署透過兩岸管道協洽陸方。他呼籲，大陸不要用政治因素處理此事，並應盡速說明理由、依程序放船放人。

台農業部則發新聞稿表示強烈譴責。漁業署重申，發生此次事件的海域是漁民傳統作業區域，以往雙方漁民共同在此作業，希望大陸能尊重台灣漁民作業權益，農業部已請陸委會及海基會透過兩岸管道協洽中方盡速放船放人。

大陸海警局發言人劉德軍今表示，福建海警昨於泉州近海依法登檢查扣一艘涉嫌非法捕撈的台灣漁船。該漁船違反伏季休漁規定，在「底拖網禁漁區」線內違規拖網作業，且使用的網具遠小於大陸規定的最小網目尺寸，破壞了海洋漁業資源和生態環境。劉德軍指出，大陸海警執法期間，台有關船隻試圖干擾陸方正常執法，福建海警依法予以警告驅離。（中國海警局微信公眾號/中央社）

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