深中通道｜習近平熱烈祝賀　深圳至中山跨江通道建成開通 (13:40)

習近平在賀信中指出，深中通道是繼港珠澳大橋後粵港澳大灣區建成的又一超大型交通工程，攻克多項世界級技術難題，創造多項世界紀錄。全體參與者用辛勤付出、堅強毅力，高質量完成工程任務。這充分說明，中國式現代化是幹出來的，偉大事業都成於實幹。

習近平強調，下一步要管好用好深中通道，確保安全、順暢、舒適、智慧運行，充分發揮交通開路先鋒作用，促進珠江口東西兩岸融合發展，提升粵港澳大灣區基礎設施「硬聯通」和規則機制「軟聯通」水平，推進粵港澳大灣區市場一體化，為把粵港澳大灣區建設成為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地提供更好服務保障。

深中通道開通議式上午在深中通道西人工島舉行。中共中央政治局委員、廣東省委書記黃坤明現場宣讀習近平的賀信並宣布深中通道開通。

深中通道是深圳至岑溪國家高速公路跨珠江口的關鍵控制性工程，路線全長約24公里。項目於2017年2月開工建設，歷時7年建成開通，是全球首個集「橋、島、隧、水下互通」為一體的跨海集群工程。項目通車後，深圳至中山的車程將從目前約2小時縮短至30分鐘。

（新華社）