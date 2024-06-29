回應台灣提升旅遊警示  國台辦：台胞來往大陸不必顧慮 (04:34)

台灣陸委會27日稱，因目前發生多宗民眾赴大陸遭「非法扣押、留置、盤查」等情形，近期大陸又頒布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，即日起提升赴大陸及港澳地區旅遊警示。

國台辦在回應中指出，大陸方面發布實施依法懲治「台獨」頑固分子司法文件，不針對、不涉及廣大台灣同胞，針對的是極少數涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的「台獨頑固分子」，以及他們實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪。民進黨當局罔顧事實，惡意抹黑有關司法文件，借提升所謂旅遊警示進行政治操弄，是對廣大台灣同胞赤裸裸的威脅恐嚇，嚴重侵害台灣民眾正當權益，破壞兩岸關係發展。

國台辦呼籲廣大台灣同胞看清民進黨當局損害民眾利益的政治私心；歡迎和支持廣大台灣同胞參與兩岸各領域交流合作，依法保護台灣同胞的正當權益；廣大台灣同胞參加兩岸的交流合作，來往大陸不必有任何顧慮，完全可以乘興而來、盡興而歸。（「看台海」微信公眾號）