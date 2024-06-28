馬朝旭通話美常務副卿坎貝爾  促美停止縱容菲挑釁滋事 (17:45)

馬朝旭強調，當前仁愛礁局勢緊張的根源是菲方背棄同中方達成的共識，挑戰中國主權和領土完整，執意向非法「坐灘」軍艦運送大量建筑材料，企圖實現對仁愛礁的永久侵佔；美方應停止縱容和支持菲律賓挑釁滋事，以實際行動維護南海和平穩定。

外交部網站通報，雙方就當前中美關係及共同關心的問題坦誠、深入交換了意見。馬朝旭要求美方兌現拜登總統所作「四不一無意」等承諾，切實尊重中國主權安全發展利益，為中美關係穩定發展發揮積極作用而不是相反。

馬朝旭指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，美方應充分認清民進黨當局「台獨」本性及其對台海和平穩定的嚴重危害性，恪守中美三個聯合公報，停止武裝台灣，將不支持「台獨」承諾落到實處。

馬朝旭表示，涉藏問題事關中國主權和領土完整，美方應停止以任何形式為「藏獨」勢力站台背書，停止借涉藏問題干涉中國內政。

他說，中方在烏克蘭問題上的立場客觀公正，美方應該停止對中國無端抹黑、甩鍋推責，停止阻撓中國同俄羅斯正常經貿往來；中方堅決反對美方濫施非法單邊制裁和長臂管轄，將堅定維護中國實體和個人的正當合法權益。

同日，馬朝旭也會見美國加利福尼亞州聖迭戈市市長格洛利亞一行。雙方就促進中美地方人文交流及加強兩國大熊貓保護合作等交換了意見。（外交部網站）