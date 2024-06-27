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即時兩岸

前防長魏鳳和、李尚福   雙雙遭開除黨籍軍籍取消上將軍銜 (20:31)

中共中央政治局會議今天（27日）審議並通過中央軍委《關於魏鳳和問題審查結果和處理意見的報告》、《關於李尚福問題審查結果和處理意見的報告》，決定給予魏鳳和、李尚福開除黨籍處分，終止二人中共二十大代表資格；將二人涉嫌犯罪問題移送軍事檢察機關依法審查起訴。

新華社稱，此前，中央軍委已決定給予二人開除軍籍處分，取消魏鳳和的火箭軍上將軍銜、李尚福的陸軍上將軍銜。

軍委紀委監委通報，查明魏鳳和嚴重違反政治紀律，不履行全面從嚴治黨政治責任，對抗組織審查；嚴重違反組織紀律，違規為他人謀取人事利益；嚴重違反廉潔紀律，違規收受禮品禮金；利用職務便利為他人謀取利益並收受鉅額錢款，涉嫌受賄罪。審查調查中還發現魏鳳和其他嚴重違紀違法問題線索。

通報稱，魏鳳和嚴重污染部隊政治生態，給黨的事業、國防和軍隊建設，以及高級領導幹部形象造成極大損害，性質極其嚴重，影響極為惡劣，危害特別巨大。

軍委紀委監委2023年8月31日對李尚福嚴重違紀違法問題立案審查調查，查明李尚福嚴重違反政治紀律，不履行全面從嚴治黨政治責任，對抗組織審查；嚴重違反組織紀律，違規為本人和他人謀取人事利益；利用職務便利為他人謀取利益並收受鉅額錢款，涉嫌受賄罪；為謀取不正當利益送給他人錢款，涉嫌行賄罪。審查調查中還發現李尚福其他嚴重違紀違法問題線索。

通報強調，李尚福嚴重污染軍隊裝備領域政治生態和行業領域風氣，給黨的事業、國防和軍隊建設，以及高級領導幹部形象造成極大損害，性質極其嚴重，影響極為惡劣，危害特別巨大。

由於李尚福是現任中央委員，中央政治局決定給予李尚福開除黨籍的處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。

中共中央政治局今天會議決定，中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議于7月15日至18日在北京召開。（新華社）

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