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中德氣候高級別對話  國家發改委：中國新能源產業「產能過剩」論違背常識 (22:30)

國家發展改革委主任鄭柵潔今天（22日）在北京會見德國聯邦副總理兼經濟和氣候保護部部長哈貝克，共同舉行中德氣候變化和綠色轉型對話合作機制首次高級別對話。雙方宣布對話達成成立中德工業減碳工作組等一系列成果。

國家發展改革委指出，所謂中國新能源產業「產能過剩」論調違背市場規律和經濟常識，歐盟對華電動汽車加徵關稅與歐盟高舉的「綠色發展大旗」不一致，保護主義只會拖累全球應對氣候變化和綠色低碳轉型進程，中方將採取一切措施維護中國企業的合法權益。

國家發展改革委強調，中方願與德方以本次對話召開為契機，在能效和循環經濟、氣候多邊進程、工業減碳、能源轉型等重點領域進一步提升合作水平，在綠色低碳技術領域進一步挖掘合作空間，助力兩國綠色低碳發展和經濟持續向好發展，為全球應對氣候變化作出更大貢獻。

德方表示，當前經濟全球化趨勢受到外部因素干擾，中國是應對全球性挑戰不可或缺的合作伙伴。德方支持中歐雙方就相關問題開展討論磋商。德方表示，中國在推進可再生能源發展方面成就令人矚目。德方願與中方一道加強合作，在可再生能源消納、智能電網發展、零碳低碳產品生產等具體領域進一步探索合作空間，將中德綠色合作提高到新的水平。

中方國家發展改革委、外交部、工業和信息化部、生態環境部、交通運輸部、人民銀行、國家能源局，江蘇省、四川省以及國家節能中心代表，德方聯邦經濟和氣候保護部、外交部、環境部，德國聯邦議院、德國駐華使館，巴符州、北威州以及德國國際合作機構代表參加對話。（國家發展改革委網站）

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