中韓2+2對話升級後首次舉行 (16:35)

中韓外交安全對話會在首爾鐘路區的韓國外交部大樓舉行。韓外交部第一次官（副部長）金烘均、國防部國際政策官李承範，以及中國外交部副部長孫衛東、中央軍委國際軍事合作辦公室副主任張保群率團參加，會議由金烘均和孫衛東主持。

對於半島問題，韓方指出，朝俄軍事合作的加強導致半島緊張局勢，這與中國的利益背道而馳，希望中方在韓半島和平穩定和無核化方面發揮建設性作用。中方表示，中國在半島問題上的政策不變，願繼續為解決半島問題發揮建設性作用。

此外，雙方就烏克蘭和中東局勢、中美關係等議題交換了意見。雙方還商議決定定期舉行外交安全對話，並承諾切實履行通過「1.5軌對話」（政府官員和民間人士共同參與）「副外長級戰略對話」等達成協議的各項交流和務實合作事務。

韓中2002年建立司局級外交安全2+2對話機制，先後共舉行5次對話。之後，雙方同意將該對話提升為副部級。韓國總統尹錫悅和中國國務院總理李強上月底舉行會晤時，同意適時舉行外交部門高級別戰略對話、副部級外交安全2+2對話。（韓聯社）